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AGENDA · Weyersheim

Balade nature et patrimoine les prairies du Ried Weyersheim

samedi 5 septembre 2026 · Weyersheim

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
85 rue Baldung-Grien
Ville
67720 Weyersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Weyersheim

Balade nature et patrimoine les prairies du Ried

85 rue Baldung-Grien Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

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85 rue Baldung-Grien Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 36 94  bibliotheque@weyersheim.fr

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English :

L’événement Balade nature et patrimoine les prairies du Ried Weyersheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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