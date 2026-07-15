Informations pratiques

Weyersheim

Balade nature et patrimoine les prairies du Ried

85 rue Baldung-Grien Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

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85 rue Baldung-Grien Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 36 94 bibliotheque@weyersheim.fr

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English :

L’événement Balade nature et patrimoine les prairies du Ried Weyersheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes de la Basse-Zorn