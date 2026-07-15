AGENDA · Weyersheim
Balade nature et patrimoine les prairies du Ried Weyersheim
samedi 5 septembre 2026 · Weyersheim
Informations pratiques
Weyersheim
Balade nature et patrimoine les prairies du Ried
85 rue Baldung-Grien Weyersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
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85 rue Baldung-Grien Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 36 94 bibliotheque@weyersheim.fr
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English :
L’événement Balade nature et patrimoine les prairies du Ried Weyersheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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