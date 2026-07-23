Informations pratiques

Belmont-sur-Rance

Balade nature au bord de la Nuéjouls

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Organisée par le Syndicat de Rivière Tarn Médian en partenariat avec l’association Millefeuilles, venez explorer la rivière avec un nouveau regard ainsi que ses habitants parfois invisibles !

De 8h30 à 11h30

Départ devant la mairie de Fayet

Sentier facile (environ 3 km)

Tout public

Gratuit .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 38 50

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English :

Organized by the Tarn Médian River Association in partnership with the Millefeuilles Association, come explore the river with fresh eyes and discover its sometimes-invisible inhabitants!

L’événement Balade nature au bord de la Nuéjouls Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)