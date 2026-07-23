Balade nature au bord de la Nuéjouls Belmont-sur-Rance
samedi 8 août 2026 · Belmont-sur-Rance
Informations pratiques
Belmont-sur-Rance
Balade nature au bord de la Nuéjouls
Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Organisée par le Syndicat de Rivière Tarn Médian en partenariat avec l’association Millefeuilles, venez explorer la rivière avec un nouveau regard ainsi que ses habitants parfois invisibles !
De 8h30 à 11h30
Départ devant la mairie de Fayet
Sentier facile (environ 3 km)
Tout public
Gratuit .
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 38 50
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English :
Organized by the Tarn Médian River Association in partnership with the Millefeuilles Association, come explore the river with fresh eyes and discover its sometimes-invisible inhabitants!
L’événement Balade nature au bord de la Nuéjouls Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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