Soirée et repas au camping Belmont-sur-Rance
jeudi 13 août 2026 · Belmont-sur-Rance
Informations pratiques
Belmont-sur-Rance
Soirée et repas au camping
Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Soirée au camping Vert Lavande à l’occasion de la fête du village repas jambon à la broche et concert avec le groupe CKOMSA qui reprennent les plus grands tubes des Ritas Mitsouko
Repas sur réservation 06 79 65 61 91 .
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 79 65 61 91
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English :
An evening at the Vert Lavande campground to celebrate the village festival: a spit-roasted ham dinner and a concert featuring the band CKOMSA, who will perform covers of the Ritas Mitsouko’s greatest hits
L’événement Soirée et repas au camping Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)