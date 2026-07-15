Informations pratiques

Belmont-sur-Rance

Soirée et repas au camping

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Soirée au camping Vert Lavande à l’occasion de la fête du village repas jambon à la broche et concert avec le groupe CKOMSA qui reprennent les plus grands tubes des Ritas Mitsouko

Repas sur réservation 06 79 65 61 91 .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 79 65 61 91

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English :

An evening at the Vert Lavande campground to celebrate the village festival: a spit-roasted ham dinner and a concert featuring the band CKOMSA, who will perform covers of the Ritas Mitsouko’s greatest hits

L’événement Soirée et repas au camping Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)