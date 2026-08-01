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AGENDA · Belmont-sur-Rance

Course de caisse à savon Belmont-sur-Rance

dimanche 16 août 2026 · Belmont-sur-Rance

Course de caisse à savon Belmont-sur-Rance

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
12370 Belmont-sur-Rance
Département
Aveyron
Tarif

Belmont-sur-Rance

Course de caisse à savon

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Dans le cadre de la fête du village, venez assister (ou pourquoi pas participer ?) à la première édition de la course de caisses à savon !
La course se déroulera sur la route principale entre les pompiers et la mairie
La route principale sera fermée pour l’occasion entre 7h et 14h (des déviations seront mises en place)   .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 33 37 12 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the village festival, come watch (or why not join in?) the first-ever soapbox derby!

L’événement Course de caisse à savon Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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