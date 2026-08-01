Informations pratiques

Belmont-sur-Rance

Course de caisse à savon

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre de la fête du village, venez assister (ou pourquoi pas participer ?) à la première édition de la course de caisses à savon !

La course se déroulera sur la route principale entre les pompiers et la mairie

La route principale sera fermée pour l’occasion entre 7h et 14h (des déviations seront mises en place) .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 33 37 12 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the village festival, come watch (or why not join in?) the first-ever soapbox derby!

L’événement Course de caisse à savon Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)