Course de caisse à savon Belmont-sur-Rance
dimanche 16 août 2026 · Belmont-sur-Rance
Informations pratiques
Belmont-sur-Rance
Course de caisse à savon
Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre de la fête du village, venez assister (ou pourquoi pas participer ?) à la première édition de la course de caisses à savon !
La course se déroulera sur la route principale entre les pompiers et la mairie
La route principale sera fermée pour l’occasion entre 7h et 14h (des déviations seront mises en place) .
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 33 37 12 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the village festival, come watch (or why not join in?) the first-ever soapbox derby!
L’événement Course de caisse à savon Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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