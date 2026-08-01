Informations pratiques

Belmont-sur-Rance

Fête votive de Belmont-sur-Rance

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Un long week-end de fête dans le village de Belmont avec de nombreuses animations pour petits et grands !

Mercredi 12 août

19h ouverture de la fête à l’Auberge des Marronniers avec un apéro tapas.

21h concert du groupe Sorry for Noise

21h concours de belote à la salle des fêtes, organisé par la Belote Belmontaise.

Jeudi 13 août

18h30 séance de Zumba à la salle des fêtes avec Carole.

19h repas en musique au Camping Vert Lavande avec le groupe Ckomsa. Jambon à la broche + dessert 18 €. Réservation au 06.79.65.61.91

20h concours de pétanque en doublettes nocturnes, organisé par la Boule Belmontaise.

22h soirée animée par DJ Yony.

Vendredi 14 août

8h randonnée Accueil, départ rando à 8h30 . Circuit d’environ 9km.

8h brunch chez Cathy et Claudie

9h démonstration de battage à l’ancienne.

14h concours de pétanque en tête-à-tête, organisé par la Boule Belmontaise.

18h balade a Poney (4€ le tour)

19h30 repas brebis / saucisses, animé par la Peña des Abeilles.

23h soirée avec l’orchestre des Méditerranéens Box Song.

Samedi 15 août

16h à 19h jeux en bois, XXL pour tout âge animée par Jeux, rêves et animations. Jeux et animations organisé pour tous.

18h balades a poney (4€le tour)

19h30 grande Bodega animée par la Peña Surenos. Soirée Féria Rouge et Jaune.

22h30 grand feu d’artifice offert par la municipalité.

23h grand bal avec l’orchestre Sortie de Secours.

Dimanche 16 août

7h petit-déjeuner aux tripoux dans la cour du collège, organisé par le Syndicat des Chasseurs.

NOUVEAUTÉ

8h à 17h course de caisses à savon.

17h30 à 18h30 spectacle de magie et jonglerie a la salle des fêtes.

19h bodéga des associations avec restauration assurée par la JSRR, le BOHC, le CAB et les Belles-Montaises.

Animée par Valérian le magicien

20h soirée festive et concours de déguisements animés par Roddy. .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie comite.belmont@gmail.com

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English :

A long weekend of festivities in the village of Belmont with many activities for young and old!

L’événement Fête votive de Belmont-sur-Rance Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)