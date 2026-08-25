Informations pratiques

Coly-Saint-Amand

Balade nature au crépuscule

le Bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

20h-23h. Une invitation à ralentir et à vivre une expérience immersive en forêt, au rythme de la nature, de la vie nocturne et de la pleine lune. Sur réservation. 25€

Éveil des sens et bain de forêt.

Une invitation à ralentir, écouter la nature autrement et à vivre une expérience immersive douce au coeur de la forêt, lorsque celle-ci change d’atmosphère, que la vie nocturne commence à s’éveiller et que la pleine lune se lève.

Observation, écoute des sons et connexion

Respiration, présence, détente .

le Bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 19 54 hermy@passionrando.com

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English : Balade nature au crépuscule

8:00 p.m.–11:00 p.m. An invitation to slow down and enjoy an immersive experience in the forest, in tune with nature, nightlife, and the full moon. Reservations required. 25?

L’événement Balade nature au crépuscule Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère