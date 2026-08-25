Soirée internationale à la Taverne Médiévale à Saint Amand de Coly La Taverne Médiévale Coly-Saint-Amand

Informations pratiques

Coly-Saint-Amand

Soirée internationale à la Taverne Médiévale à Saint Amand de Coly

La Taverne Médiévale 41 Rue de l’Hôpital Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

18h30 soirée internationale. 19h30 auberge espagnole. Activités amusantes et Un voyage culinaire à travers différentes cultures, préparé par nos adolescents internationaux. Portes ouvertes

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un voyage gastronomique éclairant où vous embarquerez pour une expérience culinaire à travers une multitude de cultures avec des repas spécialement préparés par nos adolescents internationaux.

Nous avons également préparé des activités amusantes pour passer un excellent moment.

18h30 soirée internationale

19h30 auberge espagnole .

La Taverne Médiévale 41 Rue de l’Hôpital Coly-Saint-Amand 24364 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 03 13 58

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English : Soirée internationale à la Taverne Médiévale à Saint Amand de Coly

6:30 p.m.: International Night. 7:30 p.m.: Potluck. Fun activities and a culinary journey through different cultures, prepared by our international teens. Open House

L’événement Soirée internationale à la Taverne Médiévale à Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère