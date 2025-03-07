Wulverdinghe

Balade nature au Lac Bleu de Watten

Route de Cassel Wulverdinghe Nord

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Le Centre d’Education et Nature du Houtland vous invite à participer le 29 juillet à une balade autour du site naturel du Lac Bleu à Watten.

Notre animatrice vous emmènera par monts et merveilles. Découvrez ce site plein d’histoire, ensemble nous explorerons la végétation à la recherche des (toutes) petites bêtes qui vivent au lac bleu !

Venez vous émerveiller de ces bestioles, aussi diverses qu’utiles.

Durée 2h30

Le Centre d’Education et Nature du Houtland vous invite à participer le 29 juillet à une balade autour du site naturel du Lac Bleu à Watten.

Notre animatrice vous emmènera par monts et merveilles. Découvrez ce site plein d’histoire, ensemble nous explorerons la végétation à la recherche des (toutes) petites bêtes qui vivent au lac bleu !

Venez vous émerveiller de ces bestioles, aussi diverses qu’utiles.

Durée 2h30 .

Route de Cassel Wulverdinghe 59143 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06 contact@terredeflandretourisme.com

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English :

The Centre d’Education et Nature du Houtland invites you to take part in a walk around the Lac Bleu nature reserve in Watten on July 29.

Our guide will take you on a journey of discovery. Discover this site full of history, and together we’ll explore the vegetation in search of the (very) small creatures that live in the Lac Bleu!

Come and marvel at the diversity and usefulness of these creatures.

Duration: 2h30

L’événement Balade nature au Lac Bleu de Watten Wulverdinghe a été mis à jour le 2025-03-07 par Terre de Flandre Tourisme