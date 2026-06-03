Festival International d’Orgues en Flandre Jan VERMEIRE & Dimos DE BEUN Wulverdinghe Wulverdinghe

Wulverdinghe

Festival International d’Orgues en Flandre Jan VERMEIRE & Dimos DE BEUN Wulverdinghe

Rue Principale Wulverdinghe Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Dimos acheva ses études avec la plus grande distinction dans la classe de Bart Coen au Conservatoire royal de Bruxelles. Comme flûtiste à bec et continuiste, il est fréquemment demandé dans le monde du free-lance et collabore avec des ensembles renommés tels que La Petite Bande, Huelgas Ensemble, Ex Tempore, Vlaams Radio Koor, Collegium Vocale Gent, B’Rock, Akademie für Alte Musik Berlin et Il Gardellino. En outre, Dimos est professeur de Musique de Chambre au département de musique ancienne du Conservatoire royal de Bruxelles. Jan Vermeire est organiste titulaire à l’église Notre-Dame-des-Dunes de Koksijde ainsi que directeur artistique, chef de chœur et organiste concertiste.

Dimos acheva ses études avec la plus grande distinction dans la classe de Bart Coen au Conservatoire royal de Bruxelles. Comme flûtiste à bec et continuiste, il est fréquemment demandé dans le monde du free-lance et collabore avec des ensembles renommés tels que La Petite Bande, Huelgas Ensemble, Ex Tempore, Vlaams Radio Koor, Collegium Vocale Gent, B’Rock, Akademie für Alte Musik Berlin et Il Gardellino. En outre, Dimos est professeur de Musique de Chambre au département de musique ancienne du Conservatoire royal de Bruxelles. Jan Vermeire est organiste titulaire à l’église Notre-Dame-des-Dunes de Koksijde ainsi que directeur artistique, chef de chœur et organiste concertiste. .

Rue Principale Wulverdinghe 59143 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

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English :

Dimos completed his studies with the highest distinction in Bart Coen’s class at the Royal Conservatory of Brussels. As a recorder and continuo player, he is frequently in demand in the freelance world, and collaborates with renowned ensembles such as La Petite Bande, Huelgas Ensemble, Ex Tempore, Vlaams Radio Koor, Collegium Vocale Gent, B?Rock, Akademie für Alte Musik Berlin and Il Gardellino. Dimos is also Professor of Chamber Music at the Early Music Department of the Royal Conservatory of Brussels. Jan Vermeire is titular organist at the Church of Our Lady of the Dunes in Koksijde, as well as artistic director, choirmaster and concert organist.

L’événement Festival International d’Orgues en Flandre Jan VERMEIRE & Dimos DE BEUN Wulverdinghe Wulverdinghe a été mis à jour le 2026-06-03 par Terre de Flandre Tourisme