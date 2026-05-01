Balade nature Auprès de mon arbre Salle du Triskell Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Balade nature Auprès de mon arbre

Salle du Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Un circuit artistique le long de la rivière jusqu’à Pen Enez, reboisé

cette année par les enfants du Pays Bigouden.

Animé par Steven Hélias de la CCPBS.

Gratuit Tout public Départ du Triskell

Organisé par la médiathèque .

Salle du Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

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English : Balade nature Auprès de mon arbre

L’événement Balade nature Auprès de mon arbre Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden