Balade nature Auprès de mon arbre Salle du Triskell Pont-l’Abbé
Balade nature Auprès de mon arbre Salle du Triskell Pont-l’Abbé samedi 23 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Balade nature Auprès de mon arbre
Salle du Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Un circuit artistique le long de la rivière jusqu’à Pen Enez, reboisé
cette année par les enfants du Pays Bigouden.
Animé par Steven Hélias de la CCPBS.
Gratuit Tout public Départ du Triskell
Organisé par la médiathèque .
Salle du Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
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English : Balade nature Auprès de mon arbre
L’événement Balade nature Auprès de mon arbre Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden
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