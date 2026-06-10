Conférence Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé
Conférence Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé mercredi 8 juillet 2026.
Pont-l’Abbé
Conférence
Rue Mstislav Rostropovitch Centre Culturel Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Les pardons en Pays Bigouden
Dans le cadre de l’exposition La Grande broderie, les 90 ans de la Maison Le Minor, le Musée Bigouden propose une conférence par Serge Duigou qui présentera les différents pardons en pays bigouden et le culte aux fontaines guérisseuses. Illustrée de nombreuses photos anciennes et contemporaines, la conférence traitera des origines des pardons, de leur développement à travers les époques et de leur permanence aujourd’hui. .
Rue Mstislav Rostropovitch Centre Culturel Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
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L’événement Conférence Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-10 par OT29
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