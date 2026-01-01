Festival des Brodeuses

Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

Créé en 1954, le festival des brodeuses est l’une des plus anciennes manifestations folkloriques de France. Elle a pour origine l’élection de la reine des brodeuses . Cette fête est restée très authentique et traditionnelle, avec des défilés, des spectacles folkloriques bretons tout en s’ouvrant sur la modernité des groupes accueils pendant le festival.

Le programme complet, les informations sur le site du festival www.festival-desbrodeuses.com .

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 51 57 63 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des Brodeuses

L’événement Festival des Brodeuses Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Destination Pays Bigouden