Théâtre Le musée Bombana de Kokologo Square Pont-l’Abbé
Théâtre Le musée Bombana de Kokologo Square Pont-l’Abbé samedi 13 juin 2026.
Théâtre Le musée Bombana de Kokologo
Square Rue Brizeux Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le musée Bombana de Kokologo Compagnie Opus
Le musée Bombana de Kokologo nous vient du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Son conservateur attitré, Mr Bakary, vous présentera avec enthousiasme et conviction une collection de curiosités et d’inventions africaines à utilité variable, dignes de figurer au sommaire du catalogue des objets introuvables… Entre tradition et modernité, le musée Bombana de Kokologo pose un autre regard sur l’Afrique de la débrouille, et expose avec humour un des aspects décalés de ses héritages et de son avenir.
Interprétation Athanase Kabré
Ecriture, scénographie et mise en scène Pascal Rome
Décor Luis Maestro, Boa Passajou.
Peintures Semou Konaté
Objets Romain Ilboudo, Athanase Kabré, Luis Maestro, Evariste Nabolé, Agnès Pelletier, Pascal Rome
Organisé par le Triskell .
Square Rue Brizeux Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Le musée Bombana de Kokologo Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Destination Pays Bigouden