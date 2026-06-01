Pont-l’Abbé

Conférence Marie de Kerstrat

Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’étonnant destin de la bigoudène Marie de Kerstrat, pionnière du cinéma, conté par l’historien Serge Duigou

Gratuit tout public sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

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English :

L’événement Conférence Marie de Kerstrat Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden