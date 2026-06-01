Conférence Marie de Kerstrat Pont-l’Abbé
Conférence Marie de Kerstrat Pont-l’Abbé samedi 13 juin 2026.
Pont-l’Abbé
Conférence Marie de Kerstrat
Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’étonnant destin de la bigoudène Marie de Kerstrat, pionnière du cinéma, conté par l’historien Serge Duigou
Gratuit tout public sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
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English :
L’événement Conférence Marie de Kerstrat Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden
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