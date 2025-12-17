Théâtre Le musée Bombana de Kokologo Pont-l’Abbé

Théâtre Le musée Bombana de Kokologo

Place du Douric Coz Pont-l’Abbé Finistère

Le musée Bombana de Kokologo Compagnie Opus

Le musée Bombana de Kokologo nous vient du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Son conservateur attitré, Mr Bakary, vous présentera avec enthousiasme et conviction une collection de curiosités et d’inventions africaines à utilité variable, dignes de figurer au sommaire du catalogue des objets introuvables… Entre tradition et modernité, le musée Bombana de Kokologo pose un autre regard sur l’Afrique de la débrouille, et expose avec humour un des aspects décalés de ses héritages et de son avenir.

Interprétation Athanase Kabré

Ecriture, scénographie et mise en scène Pascal Rome

Décor Luis Maestro, Boa Passajou.

Peintures Semou Konaté

Objets Romain Ilboudo, Athanase Kabré, Luis Maestro, Evariste Nabolé, Agnès Pelletier, Pascal Rome

Organisé par le Triskell .

Place du Douric Coz Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

