Frohmuhl

Balade nature autour de l’étang

Route de La Petite Pierre Frohmuhl Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Partez à la découverte de la faune et de la flore sauvages peuplant l’étang du Donnenbach et ses environs. Cette balade naturaliste d’un peu moins de 2 km, vous offrira une belle opportunité d’observer et de mieux connaître certaines espèces locales.

Partez à la découverte de la faune et de la flore sauvages peuplant l’étang du Donnenbach et ses environs. Cette balade naturaliste d’un peu moins de 2 km, vous offrira une belle opportunité d’observer et de mieux connaître certaines espèces locales, au grès de nos rencontres libellules, amphibiens, oiseaux, plantes du bord des eaux… [ Itinéraire sans difficulté majeure mais munissez-vous de chaussures adaptées à la marche et d’une tenue adaptée à la météo ]

Accompagnateur Loïc Duchamp, bénévole de l’association Les Piverts

Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/balade-nature-autour-de-l-etang-07-06-26 .

Route de La Petite Pierre Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the wild flora and fauna of the Donnenbach pond and surrounding area. This nature walk, just under 2 km long, will give you the chance to observe and learn more about some of the local species.

L’événement Balade nature autour de l’étang Frohmuhl a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre