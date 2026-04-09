Frohmuhl

La vie d’une mare

Route de La Petite Pierre Frohmuhl Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

A la recherche des petites bêtes de l’eau… Le temps d’un après-midi, venez découvrir la vie fascinante qui se cache dans une mare, sous les nénuphars ou derrière les roseaux. Un plongeon dans l’univers aquatique pour observer les petites créatures qui peuplent les eaux.

A la recherche des petites bêtes de l’eau le temps d’un après-midi, venez découvrir la vie qui se cache sous les nénuphars. Entre prédateurs dignes d’un film de science-fiction et nageurs supersoniques, enfilez vos bottes et venez partager un moment convivial avec nous.

La sortie est financée par la Collectivité Européenne d’Alsace et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. .

Route de La Petite Pierre Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 58 98 contact@lespiverts.org

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English :

In search of the little creatures of the water… Spend an afternoon discovering the fascinating life that hides in a pond, under water lilies or behind reeds. A plunge into the aquatic world to observe the little creatures that inhabit the waters.

L’événement La vie d’une mare Frohmuhl a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre