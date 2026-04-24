Olargues

BALADE NATURE CHANTS D’OISEAUX

Avenue du Champ des horts Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une sortie nature accessible à tous pour découvrir la diversité des chants d’oiseaux du Haut‑Languedoc. Guidée par des ornithologues, cette balade le long de la voie verte invite à écouter, observer et identifier les espèces locales. Animation gratuite, sur inscription

Le printemps révèle une incroyable diversité de chants d’oiseaux, mais il n’est pas toujours facile de les reconnaître.

Cette balade nature, animée par des ornithologues de la LPO Haute Vallée de l’Orb, propose une immersion sonore le long de la voie verte Passa Païs. Au fil du parcours, les participants apprennent à écouter, différencier et identifier les espèces locales grâce aux conseils d’experts à l’ouïe aiguisée. Accessible à tous, la sortie est idéale pour les curieux, familles et amoureux de nature souhaitant découvrir la richesse ornithologique du Haut‑Languedoc.

Prévoir jumelles et chaussures de marche. Animation gratuite, sur inscription via HelloAsso ou auprès de Cebenna. Une expérience conviviale et pédagogique pour ouvrir grand les oreilles et profiter pleinement du paysage sonore printanier. .

Avenue du Champ des horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A nature outing open to all, to discover the diversity of bird song in the Haut Languedoc. Guided by ornithologists, this walk along the greenway invites you to listen, observe and identify local species. Free event, registration required

L’événement BALADE NATURE CHANTS D’OISEAUX Olargues a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC