CYCLISME ASCENSION DU COL DE FONTFROIDE SOUVENIR ERIC GOU FSGT Olargues 15 août 2025 07:00

Hérault

Il s’agit de l’ascension du col de Fontfroide sur 12 km.

Le club Béziers Méditerranée Cyclisme organise comme chaque année, le 15 aout, avec le concours des Villes d’Olargues et de Béziers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Souvenir Eric Gou sous l’égide de la FSGT.

Les dossards seront disponibles dès 8h30 au Champs des Horts pour un départ fictif à 9h45.

Le départ réel se fera du pont de Cesso.

La course est jumelée avec le marché bio d’Olargues. .

Champs des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie contact@bmcbeziers.fr

English :

It involves a 12km ascent of the Col de Fontfroide.

German :

Es handelt sich um den 12 km langen Anstieg zum Col de Fontfroide.

Italiano :

Si tratta di un’ascesa di 12 km al Col de Fontfroide.

Espanol :

Supone un ascenso de 12 km al Col de Fontfroide.

