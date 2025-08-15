Olargues

ATELIER CREATIF L’EMPREINTE DE VOS HÉROS

Avenue du Champ des horts Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Avis aux jeunes créateurs et explorateurs de l’imaginaire !

Envie de donner vie à vos personnages préférés et de sculpter vos propres histoires ? Venez découvrir l’art de l’embossage et du gaufrage pour faire surgir vos héros des profondeurs du papier.

Avis aux jeunes créateurs et explorateurs de l’imaginaire !

Envie de donner vie à vos personnages préférés et de sculpter vos propres histoires ? Venez découvrir l’art de l’embossage et du gaufrage pour faire surgir vos héros des profondeurs du papier. Transformez vos

modèles en formes délicates et laissez vos mains créer des reliefs magiques. Venez transformer la matière en aventure et laissez votre empreinte dans le monde du livre !

A partir de 10 ans. Goûter à prévoir.

Animation organisée dans le cadre de la manifestation Partir en livre , animée par Philippe SANCHEZ et Pascale LEMOINE et proposée par la Médiathèque départementale.

Inscription obligatoire, participation libre. .

Avenue du Champ des horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00

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English :

Calling all young creators and explorers of the imagination!

Want to bring your favorite characters to life and sculpt your own stories? Come and discover the art of embossing and embossing to bring your heroes out of the depths of paper.

L’événement ATELIER CREATIF L’EMPREINTE DE VOS HÉROS Olargues a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC