SOIREE CLUB ASTRO DANS LA LUNE ! Olargues

Olargues

SOIREE CLUB ASTRO DANS LA LUNE !

stade de foot Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de la Nuit Romantique, embarquez pour une exploration inédite de la Lune, notre mystérieuse voisine. Guidés par le club Caroux Étoilé , plongez au cœur des cratères et des mers lunaires, de l’observation à l’œil nu jusqu’à la précision du télescope.

Dans le cadre de la Nuit Romantique, embarquez pour une exploration inédite de la Lune, notre mystérieuse voisine. Guidés par le club Caroux Étoilé , plongez au cœur des cratères et des mers lunaires, de l’observation à l’œil nu jusqu’à la précision du télescope. Venez percer les secrets de ses cycles,

apprenez à lire son relief argenté et laissez la magie opérer cette nuit, c’est à vous de décrocher la Lune !

Prévoir vêtements chauds, jumelles, lampe de poche (lumière rouge de préférence), plaid et/ou fauteuil si vous avez. Inscription conseillée

Évadez-vous pour une exploration nocturne inédite et laissez-vous envoûter par la magie du ciel. Dans le cadre de l’événement national La Nuit Romantique , le club d’astronomie Caroux Étoilé du centre Cebenna vous invite à un voyage fascinant vers notre plus proche voisine la Lune. Installés sur le stade de football, vous apprendrez à décrypter son relief argenté, ses mers mystérieuses et ses cratères profonds.

De l’observation contemplative à l’œil nu jusqu’à la précision spectaculaire des télescopes, les animateurs passionnés vous transmettront les secrets des cycles lunaires lors de cette veillée conviviale sous les étoiles. Pour savourer pleinement ce moment hors du temps et braver la fraîcheur nocturne, pensez à vous équiper confortablement (vêtements chauds, plaid, fauteuil, jumelles et lampe de poche à lumière rouge). Idéale pour les curieux et les rêveurs, cette animation enrichissante est accessible sur inscription. .

stade de foot Olargues 34390 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Nuit Romantique (Romantic Night), embark on a unique exploration of the Moon, our mysterious neighbor. Guided by the Caroux Étoilé club, plunge into the heart of the craters and lunar seas, from observation with the naked eye to the precision of the telescope.

L’événement SOIREE CLUB ASTRO DANS LA LUNE ! Olargues a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC