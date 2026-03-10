Balade nature dans le Bois du Roi

Rouville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

En partenariat avec le CEN (le Conservatoire des Espaces naturels), le Propriétaire des lieux et avec le soutien de la LPO.

Nous ferons une promenade dominicale digestive et irons faire connaissance d’un site géré par le CEN, des landes, de la bruyère, du sable, des espèces spécifiques à ce milieu…

RDV devant l’église de Rouville

Dimanche 30 Aout

15h

Inscriptions auprès du Conservatoire 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org ou sur le site de la LPO Oise oise@lpo.fr

En partenariat avec le CEN (le Conservatoire des Espaces naturels), le Propriétaire des lieux et avec le soutien de la LPO.

Nous ferons une promenade dominicale digestive et irons faire connaissance d’un site géré par le CEN, des landes, de la bruyère, du sable, des espèces spécifiques à ce milieu…

RDV devant l’église de Rouville

Dimanche 30 Aout

15h

Inscriptions auprès du Conservatoire 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org ou sur le site de la LPO Oise oise@lpo.fr .

Rouville 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the CEN (le Conservatoire des Espaces naturels), the owner of the site and with the support of the LPO.

We’ll be taking a Sunday digestive stroll and getting to know a site managed by the CEN, moors, heather, sand, species specific to this environment?

RDV in front of Rouville church

Sunday August 30th

15h

Registration at the Conservatoire 03.22.89.63.96 or reservation@cen-hautsdefrance.org or on the LPO Oise website oise@lpo.fr

L’événement Balade nature dans le Bois du Roi Rouville a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays de Valois