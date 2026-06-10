Balade nature découverte de la marée basse Saint Martin de Bréhal Bréhal vendredi 17 juillet 2026.

Bréhal

Balade nature découverte de la marée basse

Saint Martin de Bréhal 77 Avenue Docteur de la Bellière Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-07-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Nature. Balade sur l’estran avec la guide. Au programme le fonctionnement des marées, collecte d’animaux avec découverte de la biodiversité et initiation à la pêche à pied, la sécurité, la réglementation et les techniques de pêche.

Tenue coupe-vent, bottes ou chaussures d’eau. .

Saint Martin de Bréhal 77 Avenue Docteur de la Bellière Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr

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English : Balade nature découverte de la marée basse

L’événement Balade nature découverte de la marée basse Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer