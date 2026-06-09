Concert Jaja Bréhal
Concert Jaja Bréhal vendredi 17 juillet 2026.
Bréhal
Concert Jaja
La cale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Chanson. Jaja s’amuse des codes de la musique et revisite la chanson française populaire. Inspirés par leurs influences composites qui vont du jazz au brass-band, en passant par le hip-hop, les Caennais offrent une musique colorée à la croisée du ska, du swing et du rap musette. .
La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93
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English : Concert Jaja
L’événement Concert Jaja Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer
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