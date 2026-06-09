Bréhal

Concert Jaja

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Chanson. Jaja s’amuse des codes de la musique et revisite la chanson française populaire. Inspirés par leurs influences composites qui vont du jazz au brass-band, en passant par le hip-hop, les Caennais offrent une musique colorée à la croisée du ska, du swing et du rap musette. .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jaja

L’événement Concert Jaja Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer