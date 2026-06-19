Atelier avec une diet soleil et peau lumineuse, les alliés nutrition Bréhal samedi 18 juillet 2026.

Bréhal

Atelier avec une diet soleil et peau lumineuse, les alliés nutrition

Nouveau Pôle santé de Bréhal Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Passez 1h0 avec une diététicienne diplômée pour

– Découvrir les aliments qui préparent et protègent la peau du soleil

– Savoir comment prévenir le vieillissement cutané

– Comprendre le lien entre nutrition, éclat et hydratation de la peau

– Réalisez et repartez avec votre soin réparateur contre les coups de soleil. .

Nouveau Pôle santé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 31 43 62 39 mariesoldet.diet@gmail.com

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English : Atelier avec une diet soleil et peau lumineuse, les alliés nutrition

L’événement Atelier avec une diet soleil et peau lumineuse, les alliés nutrition Bréhal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Granville Terre et Mer