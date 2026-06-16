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Aquarelles de Patricia Drouet Bréhal

Aquarelles de Patricia Drouet Bréhal

Aquarelles de Patricia Drouet Bréhal lundi 6 juillet 2026.

Adresse : La cale

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Bréhal

Aquarelles de Patricia Drouet

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-06

Exposition. Patricia Drouet, artiste peintre amateure présentera ses œuvres dans la petite galerie .   .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@brehal.fr

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English : Aquarelles de Patricia Drouet

L’événement Aquarelles de Patricia Drouet Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

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