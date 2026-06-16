Aquarelles de Patricia Drouet Bréhal
Aquarelles de Patricia Drouet Bréhal lundi 6 juillet 2026.
Bréhal
Aquarelles de Patricia Drouet
La cale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-06
Exposition. Patricia Drouet, artiste peintre amateure présentera ses œuvres dans la petite galerie . .
La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr
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English : Aquarelles de Patricia Drouet
L’événement Aquarelles de Patricia Drouet Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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