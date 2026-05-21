Bréhal

La Cité Théâtre

Place Monaco Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Dans le cadre du festival Sorties de Bain, Les Voisins d’rue proposent une mise en bouche conviviale du festival, invitant le public à découvrir les quatre compagnies qui feront vibrer les villes voisines dans les prochains jours.

Vous pourrez ainsi retrouver à Saint-Martin-de-Bréhal la compagnie La Cité Théâtre avec Emma de Normandie, la première couronne. La compagnie nous entraîne au cœur d’un destin féminin puissant, entre stratégies politiques, alliances et luttes d’influence, dans une fresque historique intense et incarnée. .

Place Monaco Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30

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English : La Cité Théâtre

L’événement La Cité Théâtre Bréhal a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Granville Terre et Mer