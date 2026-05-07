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Après-midi jeux Rue du Général de Gaulle Bréhal

Après-midi jeux Rue du Général de Gaulle Bréhal

Après-midi jeux Rue du Général de Gaulle Bréhal dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue du Général de Gaulle

Adresse : Halle au blé

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bréhal

Après-midi jeux

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez partager un moment convivial autour des jeux de société. Possibilité de faire découvrir ses jeux afin de partager, échanger dans la convivialité. Jeux sur place disponibles.

Accès et parking à proximité pour les personnes à mobilité réduite. A partir de 4 ans. Ouvert à tous.   .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@brehal.fr

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Bréhal a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Granville Terre et Mer

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