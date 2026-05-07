Après-midi jeux Rue du Général de Gaulle Bréhal

Bréhal

Après-midi jeux

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez partager un moment convivial autour des jeux de société. Possibilité de faire découvrir ses jeux afin de partager, échanger dans la convivialité. Jeux sur place disponibles.

Accès et parking à proximité pour les personnes à mobilité réduite. A partir de 4 ans. Ouvert à tous. .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Bréhal a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Granville Terre et Mer