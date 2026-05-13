Bréhal

Initiation pêche à pied

Saint Martin de Bréhal Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Venez apprendre à pêcher la Palourde comme les oiseaux ! Au doigt et à l’œil !

Mika à appris les techniques de pêche traditionnelles avec des anciens du pays Granvillais, il vous amène à partager la pêche à pied pour vous apprendre des techniques responsables pour préserver la ressource et la vie de l’estran.

Venez apprendre à pêcher la Palourde à la marque et au doigt et à l’œil !

Pas besoin d’outils ! Avec vos yeux, repérez les marques laissées par le siphon des coquillages comme le font les oiseaux pour se nourrir !

Lors de cette initiation, Mika, en plus de vous apprendre la technique de pêche, vous informera car c’est important, sur la sécurité et la réglementation. Une expérience complète et pleine de sens qui vous permettra d’avoir un nouveau regard sur la nature à marée basse !

Inscriptions obligatoires et informations par mail à mikapermagraines@proton.me

Le nombre de participantes est limité pour chaque initiation, mais plusieurs dates sont proposées toute l’année.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo et votre seau ou panier pour rapporter chez vous la récolte.

Horaires en fonction de la marée.

durée 3h distance environ 2 km. .

Saint Martin de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me

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English : Initiation pêche à pied

L’événement Initiation pêche à pied Bréhal a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer