Concert Change Soirée blues/rock avec accents espagnols Salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal
Concert Change Soirée blues/rock avec accents espagnols Salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal jeudi 28 mai 2026.
Bréhal
Concert Change Soirée blues/rock avec accents espagnols
Salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Andrea Cámpora et Samuel Loison sont ravis de vous inviter à la fête de sortie de leur premier EP Change . Un album de 5 titres écrits et composés en étroite collaboration.
Lors de cette soirée blues/rock, avec accents espagnols, ils dévoileront leurs compositions ainsi que des reprises arrangées spécialement pour l’occasion.
L’opportunité de découvrir l’univers de ces deux artistes de la région et de trinquer avec eux à la fin du concert lors d’un verre de l’amitié. .
Salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 7 82 45 47 81 andreacamporamusic@gmail.com
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English : Concert Change Soirée blues/rock avec accents espagnols
L’événement Concert Change Soirée blues/rock avec accents espagnols Bréhal a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer
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