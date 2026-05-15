Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Rue du Général de Gaulle Bréhal
Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Rue du Général de Gaulle Bréhal mardi 16 juin 2026.
Bréhal
Concert de fin d’année de la Chorale PPPP
Rue du Général de Gaulle La Halle au Blé Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16 23:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Sous la direction de Lara Morise, Cheffe de Chœur. .
Rue du Général de Gaulle La Halle au Blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 69 28 athenest@orange.fr
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English : Concert de fin d’année de la Chorale PPPP
L’événement Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Bréhal a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer
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