Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Rue du Général de Gaulle Bréhal

Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Rue du Général de Gaulle Bréhal

Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Rue du Général de Gaulle Bréhal mardi 16 juin 2026.

Lieu : Rue du Général de Gaulle

Adresse : La Halle au Blé

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bréhal

Concert de fin d’année de la Chorale PPPP

Rue du Général de Gaulle La Halle au Blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16 23:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Sous la direction de Lara Morise, Cheffe de Chœur.   .

Rue du Général de Gaulle La Halle au Blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 69 28  athenest@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de fin d’année de la Chorale PPPP

L’événement Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Bréhal a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Bréhal (Manche)