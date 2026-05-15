Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Rue du Général de Gaulle Bréhal

Bréhal

Concert de fin d’année de la Chorale PPPP

Rue du Général de Gaulle La Halle au Blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16 23:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Sous la direction de Lara Morise, Cheffe de Chœur. .

Rue du Général de Gaulle La Halle au Blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 69 28 athenest@orange.fr

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English : Concert de fin d’année de la Chorale PPPP

L’événement Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Bréhal a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer