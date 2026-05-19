Fête de la musique Rue du Général de Gaulle Bréhal

Bréhal

Fête de la musique

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La ville de Bréhal lance la Fête de la musique avec une série de concerts à découvrir dès 14h le dimanche 21 juin sur la place de l’église et dans la Halle au blé.

Des concerts sont proposés par les bars-restaurants de la ville dès le midi, au Bistro et à partir de 19h au Don Guti.

Un blind test live sera proposé dans la Halle au blé avec un séjour au domaine des Ormes à gagner, grâce à la participation de l’UCIAB. Venez tenter votre chance ! .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 culturel@ville-brehal.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Bréhal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer