Fête de la musique Rue du Général de Gaulle Bréhal
Fête de la musique Rue du Général de Gaulle Bréhal dimanche 21 juin 2026.
Bréhal
Fête de la musique
Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La ville de Bréhal lance la Fête de la musique avec une série de concerts à découvrir dès 14h le dimanche 21 juin sur la place de l’église et dans la Halle au blé.
Des concerts sont proposés par les bars-restaurants de la ville dès le midi, au Bistro et à partir de 19h au Don Guti.
Un blind test live sera proposé dans la Halle au blé avec un séjour au domaine des Ormes à gagner, grâce à la participation de l’UCIAB. Venez tenter votre chance ! .
Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 culturel@ville-brehal.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Bréhal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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