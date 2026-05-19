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Fête de la musique Rue du Général de Gaulle Bréhal

Fête de la musique Rue du Général de Gaulle Bréhal

Fête de la musique Rue du Général de Gaulle Bréhal dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue du Général de Gaulle

Adresse : Halle au blé

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bréhal

Fête de la musique

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

La ville de Bréhal lance la Fête de la musique avec une série de concerts à découvrir dès 14h le dimanche 21 juin sur la place de l’église et dans la Halle au blé.

Des concerts sont proposés par les bars-restaurants de la ville dès le midi, au Bistro et à partir de 19h au Don Guti.

Un blind test live sera proposé dans la Halle au blé avec un séjour au domaine des Ormes à gagner, grâce à la participation de l’UCIAB. Venez tenter votre chance !   .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93  culturel@ville-brehal.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Bréhal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer

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