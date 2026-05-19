Marché des créateurs et vdi Rue du Général de Gaulle Bréhal

Bréhal

Marché des créateurs et vdi

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Marché des Créateurs et VDI est un événement convivial réunissant des artisans, créateurs, auto-entrepreneurs et vendeurs à domicile indépendants venus présenter leur savoir-faire et leurs produits dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Les visiteurs peuvent y découvrir des créations uniques, des articles faits main, de la décoration, des bijoux, de la couture, des accessoires, des produits bien-être, de la gourmandise et de nombreuses idées cadeaux.

Ce marché met à l’honneur le talent local, la créativité et les échanges humains. C’est également un moment de partage où exposants et visiteurs peuvent se rencontrer, discuter et découvrir des univers variés dans une atmosphère de bonne humeur et de convivialité.

Des animations avec Tata Clownette, une buvette et parfois des surprises viennent compléter cette journée placée sous le signe de la découverte et du plaisir de se retrouver. .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 70 79 87 66 lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché des créateurs et vdi

L’événement Marché des créateurs et vdi Bréhal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer