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Balade nature découverte du havre de la Vanlée Centre pep les Oyats Bréhal

Balade nature découverte du havre de la Vanlée Centre pep les Oyats Bréhal

Balade nature découverte du havre de la Vanlée Centre pep les Oyats Bréhal jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Centre pep les Oyats

Adresse : Avenue de la Passerelle

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bréhal

Balade nature découverte du havre de la Vanlée

Centre pep les Oyats Avenue de la Passerelle Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Nature. Le guide nature propose une enquête grandeur nature dans un espace naturel recherche traces et empreintes d’animaux, herbier, ornithologie, histoire, etc.
Tenue coupe-vent, bottes ou chaussures d’eau, jumelles (facultatif).   .

Centre pep les Oyats Avenue de la Passerelle Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 

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English : Balade nature découverte du havre de la Vanlée

L’événement Balade nature découverte du havre de la Vanlée Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

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