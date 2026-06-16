Balade nature découverte de la marée basse Centre pep les Oyats Bréhal
Balade nature découverte de la marée basse Centre pep les Oyats Bréhal jeudi 9 juillet 2026.
Bréhal
Balade nature découverte de la marée basse
Centre pep les Oyats Avenue de la Passerelle Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Nature. Le guide nature propose une enquête grandeur nature dans un espace naturel recherche traces et empreintes d’animaux, herbier, ornithologie, histoire, etc.
Tenue coupe-vent, bottes ou chaussures d’eau, jumelles (facultatif). .
Centre pep les Oyats Avenue de la Passerelle Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature découverte de la marée basse
L’événement Balade nature découverte de la marée basse Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Bréhal (Manche)
- Initiation pêche à pied Bréhal 16 juin 2026
- Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Rue du Général de Gaulle Bréhal 16 juin 2026
- Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal 17 juin 2026
- La Cité Théâtre Bréhal 19 juin 2026
- La Cité Théâtre Bréhal 19 juin 2026