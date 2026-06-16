Balade nature découverte de la marée basse Centre pep les Oyats Bréhal jeudi 9 juillet 2026.

Bréhal

Balade nature découverte de la marée basse

Centre pep les Oyats Avenue de la Passerelle Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Nature. Le guide nature propose une enquête grandeur nature dans un espace naturel recherche traces et empreintes d’animaux, herbier, ornithologie, histoire, etc.

Tenue coupe-vent, bottes ou chaussures d’eau, jumelles (facultatif). .

Centre pep les Oyats Avenue de la Passerelle Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr

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English : Balade nature découverte de la marée basse

L’événement Balade nature découverte de la marée basse Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer