Bréhal

Soirée Jeux de Société

Salle Marcel Launay Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Soirée Jeux de société ouverte à tous !

Petits et grands, novices comme experts, vous tous les bienvenus.

Possibilité d’adhésion annuelle à l’association sur place. .

Salle Marcel Launay Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 65 16 75 69

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English : Soirée Jeux de Société

L’événement Soirée Jeux de Société Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer