Soirée Jeux de Société Bréhal
Soirée Jeux de Société Bréhal samedi 27 juin 2026.
Bréhal
Soirée Jeux de Société
Salle Marcel Launay Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Soirée Jeux de société ouverte à tous !
Petits et grands, novices comme experts, vous tous les bienvenus.
Possibilité d’adhésion annuelle à l’association sur place. .
Salle Marcel Launay Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 65 16 75 69
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English : Soirée Jeux de Société
L’événement Soirée Jeux de Société Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer
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