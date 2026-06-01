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Soirée Jeux de Société Bréhal

Soirée Jeux de Société Bréhal

Soirée Jeux de Société Bréhal samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle Marcel Launay

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bréhal

Soirée Jeux de Société

Salle Marcel Launay Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Soirée Jeux de société ouverte à tous !
Petits et grands, novices comme experts, vous tous les bienvenus.
Possibilité d’adhésion annuelle à l’association sur place.   .

Salle Marcel Launay Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 65 16 75 69 

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English : Soirée Jeux de Société

L’événement Soirée Jeux de Société Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer

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