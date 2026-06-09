Concert La Montée Saintonge Bréhal
Concert La Montée Saintonge Bréhal dimanche 5 juillet 2026.
Bréhal
Concert La Montée Saintonge
Cale principale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-05 13:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Ce trio acoustique granvillais est composé d’un violon impertinent, d’une mandoline nerveuse et d’une guitare trafiquée, le tout agrémenté d’une grosse caisse-valise et autre ingrédient tenus secrets. Son répertoire chanson française et québécoise, jig, reel irlandais, etc. .
Cale principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 communication@brehal.fr
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English : Concert La Montée Saintonge
L’événement Concert La Montée Saintonge Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer
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