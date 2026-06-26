Bréhal

Zumba

Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Danse.

Rendez-vous tous les samedis, pour une séance de zumba, dans la bonne humeur.

Du samedi 11 juillet au samedi 22 août, de 10 h 30 à 11 h 30, cale principale, Saint-Martin-de-Bréhal, Bréhal. Gratuit. .

Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr

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English : Zumba

L’événement Zumba Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer