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Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Saint-Martin le Vieux Bréhal

Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Saint-Martin le Vieux Bréhal

Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Saint-Martin le Vieux Bréhal samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Saint-Martin le Vieux
Adresse
Moulin du Hutrel
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Bréhal

Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel

Saint-Martin le Vieux Moulin du Hutrel Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Animation. Cet été, le Moulin du Hutrel devient un lieu d’observation et de découverte du ciel nocturne. Une première rencontre pour apprivoiser la nuit apprendre à trouver le Nord, reconnaître les grandes constellations et tracer les premières lignes dans le ciel.   .

Saint-Martin le Vieux Moulin du Hutrel Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78  culturel@ville-brehal.fr

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English : Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel

L’événement Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer

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