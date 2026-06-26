Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Saint-Martin le Vieux Bréhal
Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Saint-Martin le Vieux Bréhal samedi 18 juillet 2026.
Bréhal
Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel
Saint-Martin le Vieux Moulin du Hutrel Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Animation. Cet été, le Moulin du Hutrel devient un lieu d’observation et de découverte du ciel nocturne. Une première rencontre pour apprivoiser la nuit apprendre à trouver le Nord, reconnaître les grandes constellations et tracer les premières lignes dans le ciel. .
Saint-Martin le Vieux Moulin du Hutrel Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr
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English : Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel
L’événement Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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