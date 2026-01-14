Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes Silly-en-Gouffern Gouffern en Auge

Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes

Silly-en-Gouffern Place de l’église Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Initiation à la capture, à l’observation et à la détermination des petites bêtes sur le magnifique site de Sainte-Eugénie.

Chaussures de randonnée conseillées .

Silly-en-Gouffern Place de l’église Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 67 12 48 tourisme@terresdargentan.fr

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English : Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes

L’événement Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-03-11 par Terres d’Argentan Intercom