Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge samedi 15 août 2026.

Gouffern en Auge

Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes

Exmes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 15:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Le patrimoine et l’art seront à l’honneur à Exmes durant les mois à venir. L’association Exmes d’hier et d’aujourd’hui propose un programme riche pour les habitants et les visiteurs

Visites guidées gratuites.

Tous les week-ends du 1er juillet au 1 aoît 2026, plongez dans l’histoire d’Exmes !

– Durée 1h0

– Uniquement sur réservation au 06 85 66 50 67 .

Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67

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English : Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes

L’événement Visite guidée Plongez dans l’histoire d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom