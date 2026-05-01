Balade nature découverte des oiseaux Rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière

Saint-Pardoux-la-Rivière

Balade nature découverte des oiseaux

Rue Alfredo Reynaud Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Avec Véronique Cornouaille. Sur inscription. Départ de la médiathèque. .

Rue Alfredo Reynaud Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 24 00 10

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English : Balade nature découverte des oiseaux

L’événement Balade nature découverte des oiseaux Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin