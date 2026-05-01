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Balade nature découverte des oiseaux Rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière

Balade nature découverte des oiseaux Rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière

Balade nature découverte des oiseaux Rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue Alfredo Reynaud

Adresse : Médiathèque

Ville : 24470 Saint-Pardoux-la-Rivière

Département : Dordogne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pardoux-la-Rivière

Balade nature découverte des oiseaux

Rue Alfredo Reynaud Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Avec Véronique Cornouaille. Sur inscription. Départ de la médiathèque.   .

Rue Alfredo Reynaud Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 24 00 10 

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English : Balade nature découverte des oiseaux

L’événement Balade nature découverte des oiseaux Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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