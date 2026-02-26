Balade nature Découverte des orchidées Le Coteau de la Butte Gouffern en Auge
Balade nature Découverte des orchidées Le Coteau de la Butte Gouffern en Auge dimanche 24 mai 2026.
Gouffern en Auge
Balade nature Découverte des orchidées
Le Coteau de la Butte Courménil Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 16:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Le coteau de la Butte accueille une douzaine d’espèces d’orchidées.
Vous apprendrez à les reconnaître et découvrirez leur écologie si particulière.
Rendez-vous sur le parking du site.
Chaussures de randonnée conseillées. .
Le Coteau de la Butte Courménil Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 67 12 48 tourisme@terresdargentan.fr
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English : Balade nature Découverte des orchidées
L’événement Balade nature Découverte des orchidées Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-02-26 par Terres d’Argentan Intercom
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