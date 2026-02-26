Balade nature Découverte des orchidées Le Coteau de la Butte Gouffern en Auge

Gouffern en Auge

Balade nature Découverte des orchidées

Le Coteau de la Butte Courménil Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Le coteau de la Butte accueille une douzaine d’espèces d’orchidées.

Vous apprendrez à les reconnaître et découvrirez leur écologie si particulière.

Rendez-vous sur le parking du site.

Chaussures de randonnée conseillées. .

Le Coteau de la Butte Courménil Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 67 12 48 tourisme@terresdargentan.fr

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English : Balade nature Découverte des orchidées

L’événement Balade nature Découverte des orchidées Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-02-26 par Terres d’Argentan Intercom