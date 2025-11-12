J’Exmes le jeu de piste Face à l’église Gouffern en Auge
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
2026-05-20
Un mystérieux coffre dort depuis des siècles dans les terres d’Exmes.
Au milieu du 20ᵉ siècle, le Comte Du Mesnil du Buisson a découvert une lettre codée évoquant ce trésor. Craignant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains, il a dispersé 7 fragments du code dans différents lieux.
Votre mission : les retrouver, ouvrez les antivols et assemblez le code et vous saurez où se cache le précieux coffre.
Prêts à relever le défi et percer le mystère d’Exmes ?
Mercredi 20 mai 14h30
Place du marché, à côté de l’église Exmes Gouffern-en-Auge
Tout public à partir de 8 ans
5€ par personnes 3€ Réduit pour les 12-18 ans Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Face à l’église Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
