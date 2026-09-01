[Balade nature] Découverte du site remarquable du Cap d’Ailly Parking du Phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer

Informations pratiques

Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Balade nature] Découverte du site remarquable du Cap d’Ailly

Parking du Phare d’Ailly / Route du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Visitez un site unique en Haute-Normandie le Cap d’Ailly. Quelques mares abritent de discrets amphibiens mais également de fascinantes libellules et demoiselles. Des grandes landes à bruyères se révèlent au fur et à mesure du parcours.

A découvrir dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres de la Biodiversité organisée par Dieppe-Maritime sur le territoire.

Réservation obligatoire auprès de Dieppe Tourisme 02 32 14 40 60 .

Parking du Phare d’Ailly / Route du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60

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English : [Balade nature] Découverte du site remarquable du Cap d’Ailly

L’événement [Balade nature] Découverte du site remarquable du Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité