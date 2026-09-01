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[Balade nature] Découverte du site remarquable du Cap d’Ailly Parking du Phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer

dimanche 27 septembre 2026 · Parking du Phare d'Ailly · Sainte-Marguerite-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parking du Phare d'Ailly
Adresse
/ Route du phare d'Ailly
Ville
76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Balade nature] Découverte du site remarquable du Cap d’Ailly

Parking du Phare d’Ailly / Route du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Visitez un site unique en Haute-Normandie le Cap d’Ailly. Quelques mares abritent de discrets amphibiens mais également de fascinantes libellules et demoiselles. Des grandes landes à bruyères se révèlent au fur et à mesure du parcours.
A découvrir dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres de la Biodiversité organisée par Dieppe-Maritime sur le territoire.

Réservation obligatoire auprès de Dieppe Tourisme 02 32 14 40 60   .

Parking du Phare d’Ailly / Route du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 

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English : [Balade nature] Découverte du site remarquable du Cap d’Ailly

L’événement [Balade nature] Découverte du site remarquable du Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité

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