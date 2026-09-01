[Balade nature] Découverte nature à Varengeville-sur-Mer Eglise Saint Valéry Varengeville-sur-Mer

Informations pratiques

Varengeville-sur-Mer

[Balade nature] Découverte nature à Varengeville-sur-Mer

Eglise Saint Valéry / 43 Route de l’Eglise Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Prairies, oiseaux, fleurs sauvages… venez ouvrir l’œil et partir à la rencontre de la faune et de la flore locales lors d’une balade nature conviviale et accessible à tous !

Une animation proposée par la LPO Normandie et organisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de la Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime.

Curieux de nature ? Cette sortie est faite pour vous !

Réservation obligatoire auprès de Dieppe Tourisme 02 32 14 40 60 .

Eglise Saint Valéry / 43 Route de l’Eglise Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60

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English : [Balade nature] Découverte nature à Varengeville-sur-Mer

L’événement [Balade nature] Découverte nature à Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité