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[Balade nature] Découverte nature à Varengeville-sur-Mer Eglise Saint Valéry Varengeville-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Valéry · Varengeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Eglise Saint Valéry
Adresse
/ 43 Route de l'Eglise
Ville
76119 Varengeville-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Varengeville-sur-Mer

[Balade nature] Découverte nature à Varengeville-sur-Mer

Eglise Saint Valéry / 43 Route de l’Eglise Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Prairies, oiseaux, fleurs sauvages… venez ouvrir l’œil et partir à la rencontre de la faune et de la flore locales lors d’une balade nature conviviale et accessible à tous !
Une animation proposée par la LPO Normandie et organisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de la Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime.
Curieux de nature ? Cette sortie est faite pour vous !
Réservation obligatoire auprès de Dieppe Tourisme 02 32 14 40 60   .

Eglise Saint Valéry / 43 Route de l’Eglise Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 

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English : [Balade nature] Découverte nature à Varengeville-sur-Mer

L’événement [Balade nature] Découverte nature à Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité

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