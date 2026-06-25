Balade nature en famille Bibliothèque Serres-Castet

Serres-Castet

Balade nature en famille

Bibliothèque 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Balade nature en famille avec Olivier Breton du Dans le Chapeau d’Olivier. A partir de 3 ans. Départ de la bibliothèque. Sur inscription. .

Bibliothèque 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 30 93 bibliotheque@serres-castet.fr

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English : Balade nature en famille

L’événement Balade nature en famille Serres-Castet a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran