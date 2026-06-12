Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salsa night Serres-Castet

Salsa night Serres-Castet

Salsa night Serres-Castet vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Place des 4 saisons

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Salsa night

Place des 4 saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 02:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Danseurs passionnés ou simples curieux, venez passer une agréable soirée et danser sur des rythmes endiablés avec le groupe Afincao. Au programme spectacles, concerts, initiations de danses latines, animation DJ !
19h30 initiations salsa et bachata. 21h spectacle de danse. 22h15 concert avec Cuba Do Ré. Animation DJ. 22h30 piste kizomba/bachata. 23h45 piste salsa.   .

Place des 4 saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salsa night

L’événement Salsa night Serres-Castet a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques)