Serres-Castet

Salsa night

Place des 4 saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 02:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Danseurs passionnés ou simples curieux, venez passer une agréable soirée et danser sur des rythmes endiablés avec le groupe Afincao. Au programme spectacles, concerts, initiations de danses latines, animation DJ !

19h30 initiations salsa et bachata. 21h spectacle de danse. 22h15 concert avec Cuba Do Ré. Animation DJ. 22h30 piste kizomba/bachata. 23h45 piste salsa. .

Place des 4 saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08

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English : Salsa night

L’événement Salsa night Serres-Castet a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran