Salsa night Serres-Castet
Salsa night Serres-Castet vendredi 3 juillet 2026.
Serres-Castet
Salsa night
Place des 4 saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 02:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Danseurs passionnés ou simples curieux, venez passer une agréable soirée et danser sur des rythmes endiablés avec le groupe Afincao. Au programme spectacles, concerts, initiations de danses latines, animation DJ !
19h30 initiations salsa et bachata. 21h spectacle de danse. 22h15 concert avec Cuba Do Ré. Animation DJ. 22h30 piste kizomba/bachata. 23h45 piste salsa. .
Place des 4 saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08
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English : Salsa night
L’événement Salsa night Serres-Castet a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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