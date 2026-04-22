Concert les Luys en scène Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet
Concert les Luys en scène Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet samedi 13 juin 2026.
Serres-Castet
Concert les Luys en scène
Théâtre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle animé sur des musiques de comédies musicales, de films et de dessins animés. .
Théâtre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 26 66
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English : Concert les Luys en scène
L’événement Concert les Luys en scène Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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