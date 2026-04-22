Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert les Luys en scène Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet

Concert les Luys en scène Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet

Concert les Luys en scène Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet samedi 13 juin 2026.

Lieu : Théâtre Alexis Peyret

Adresse : 2 Rue Aristide Finco

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Concert les Luys en scène

Théâtre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Spectacle animé sur des musiques de comédies musicales, de films et de dessins animés.   .

Théâtre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 26 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert les Luys en scène

L’événement Concert les Luys en scène Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques)