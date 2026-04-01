Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet

Serres-Castet

Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret

Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier donuts . Un temps de lecture sera proposé par les bénévoles de Lire et faire lire . A partir de 3 ans. Inscription obligatoire. .

Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95 amandine.arette@csap.fr

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English : Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret

L’événement Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran