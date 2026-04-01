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Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet

Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet

Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Centre social Alexis Peyret

Adresse : 2 Rue Aristide Finco

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-22T15:00:00

Fin : 2026-04-22T17:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Serres-Castet

Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret

Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Atelier donuts . Un temps de lecture sera proposé par les bénévoles de Lire et faire lire . A partir de 3 ans. Inscription obligatoire.   .

Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95  amandine.arette@csap.fr

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English : Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret

L’événement Atelier pâtisserie en famille, au centre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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